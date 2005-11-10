Domani Cagliari-Juventus, i convocati di Pisacane: prima volta per Nzola, c'è Carlos
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Ivan Cardia
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Oggi alle 19:22Serie A
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10.10.2026 19:22Serie A
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Sono 26 i calciatori convocati da Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, per la partita in programma domani sera alle 20.45 con la Juventus, nell'ambito della sesta giornata del campionato di Serie A. Prima convocazione in gara ufficiale per M’bala Nzola. In lista anche Alessandro Deiola, Kevin Carlos, Alen Sherri, oltre all’attaccante dell’U20 rossoblù, Alessandro Sugamele (maglia numero 35).
La lista di Pisacane
Portieri: Caprile, Sherri, Radunovic.
Difensori: Ze Pedro, Kofler, Aurelio, Mina, Sugawara, Rodriguez, Obert.
Centrocampisti: Romano, Winks, Adopo, Fazzini, Deiola, Gagliardini, Liteta, Sulev, Massolin.
Attaccanti: Kevin Carlos, Nzola, Ciervo, Mendy, Sugamele, Fadera, Maldini.
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