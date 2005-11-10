Pasticcio Ramon, Che Adams punisce: Como sotto 1-0 al 45' contro un Torino rognoso

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Abate diceva sul serio, quando spiegava che avremmo visto un Torino determinato anche contro il Como: al 45' i granata sono in vantaggio per 1-0 contro la squadra di Fabregas, decide la rete di Che Adams su pasticcio di Ramon. Nei primi 20 minuti i padroni di casa se la sono giocata colpo su colpo, per poi rintanarsi nella propria metà campo, chiudendo ogni spazio con aggressività.

Le scelte

Senza Mandragora, Abate punta su Fitz-Jim e Braganca in mediana spiegando nel pre-partita di voler tenere palla nonostante la forza dell'avversario. Fabregas lascai fuori Baturina e sceglie Da Cunha, Nico Paz e Caqueret dietro a Douvikas, con Sanchez in porta.

Gol annullato a Douvikas, Belghali e Vlasic pericolosi

Passano cinque minuti e il Como segna con il solito Douvikas, che però sul filtrante di Milla era partito in fuorigioco. I granata mantengono la promessa di giocarsela e creano. Percussione di Belghali che arriva a calciare da pochi metri, Sanchez lo mura. Proteste Como per un contatto fra Ismajli e Da Cunha, Collu fa giocare. Ancora Toro: Vlasic approfitta di un errore di Perrone, Sanchez attento.

Che Adams fa 1-0

Pasticcio della difesa del Como al 24': Couto appoggia per Ramon, che si avventura in un improbabile dribbling in area, Fitz-Jim è lì a mordere, gli ruba palla e la serve a Che Adams, che fa 1-0 per il Torino. Douvikas fa a pochi centimetri dal pari, lo stesso Ramon ha la chance di rifarsi, ma di testa da pochi passi colpisce centralmente. Il possesso del Como arriva fino alla trequarti, poi s'incaglia spesso su una difesa fin qui attenta e aggressiva. Da Cunha ha la palla buona nel finale, ma mette a fil di palo.