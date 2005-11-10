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Benevento-Catanzaro 1-1, le pagelle: Salvemini non basta, Buso rianima gli ospiti

autore
Gaetano Ferraiuolo
Oggi alle 21:13Serie B
autore Gaetano Ferraiuolo
27.10.2026 21:13Serie B
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Matteo Ferri

Finisce 1-1 la sfida del Vigorito tra Benevento e Catanzaro, con i padroni di casa vicini al raddoppio in un paio di occasioni prima della beffa targata Buso. Un pareggio che consente a Mignani di esordire nel migliore dei modi, ma che certifica le grandi difficoltà dei calabresi sul piano del gioco. Per i campani rammarico enorme per altri due punti casalinghi sfumati dopo il 2-2 col Vicenza che tanto amaro in bocca aveva lasciato in eredità al popolo della strega.

LE PAGELLE DEL BENEVENTO

Vannucchi 6 – Beffato nel finale e sull’unico tiro in porta di un Catanzaro sin lì non pervenuto.

Sernicola 6 – Buon lavoro sulla corsia di competenza, legge bene i momenti della partita e capisce quando attaccare e quando restare basso a presidio della sua zona.

Scognamillo 6 – La sua partita era stata praticamente perfetta, ingaggia un duello molto fisico con Iemmello e lo stravince per distacco. In pieno recupero, tuttavia, svirgola un pallone facilmente gestibile e mette Buso in condizione di segnare l’1-1.

Dalle Mura 6,5 – Saio aveva bisogno di rifiatare e Floro Flores gli ha concesso una chance dal primo minuto. L’1-1 finale non cancella una prestazione a tratti perfetta.

Beruatto 6,5 – Spinta costante sulla corsia di competenza, il modo migliore per tenere bassi gli esterni avversari. Dai suoi piedi nascono sempre cross interessanti, ci prova anche dalla distanza senza inquadrare lo specchio della porta. Ottima gara. Dall'85' Romano sv.

Siatounis 5,5 – Quando tocca il pallone conferma di essere un calciatore tecnicamente di livello. Ha un solo difetto: si accende a intermittenza e, a tratti, pare avulso dal gioco. Alti e bassi.

Maita 6 – Stesso discorso fatto per l’ex centrocampista del Potenza. Mezzo voto in più perché nel primo tempo il Benevento fraseggia bene e lui è sempre puntuale nelle verticalizzazioni.

Kouan 6 – Prende un giallo pesante che gli farà saltare la prossima partita contro la Cremonese. Vicino al gol con un bell’inserimento dalle retrovie, ma il tiro in diagonale termina a lato di poco. Solito combattente a tutto campo. Dal 62' Prisco 6 - Entra in un momento non semplice della gara e mette tanto ordine in mezzo al campo offrendo un valido contributo anche alla retroguardia.

Lamesta 6 – A volte gli manca un pizzico di precisione al momento dell’ultimo passaggio, ma è sempre nel vivo del gioco e crea qualche grattacapo agli esterni avversari. Calcia debolmente dal limite dell’area sciupando l’1-0 a fine primo tempo. Dal 62' Okereke 5,5 - In un paio di circostanze poteva sfruttare meglio le sue caratteristiche da velocista.

Salvemini 6,5 – Freddissimo dal dischetto, spiazza il portiere e lancia un altro messaggio a chi diceva non fosse un attaccante pronto per la categoria. Ha la chance del 2-0, ma non inquadra lo specchio della porta. Esce tra gli applausi. Dal 68' Mignani 6 - Il derby familiare finisce in parità, per lui 25 minuti discreti. Va vicino alla rete del raddoppio e conquista qualche fallo prezioso.

Cherubini 6 – Conquista con furbizia un calcio di rigore, anticipando nettamente Candela dopo il palo colpito di testa da Salvemini. Meno incisivo rispetto ad altre occasioni, ma sempre pericoloso nell’uno contro uno.

Allenatore Floro Flores 6 – Per quanto visto sul terreno di gioco è evidente siano due punti persi, stavolta fa addirittura più male rispetto al 2-2 col Vicenza. Nulla da eccepire, ha preso gol sull’unico tiro dell’avversario.

LE PAGELLE DEL CATANZARO

Pigliacelli 6 - Un palo, un rigore sul quale non ha potuto fare nulla e poco altro.

Ruggero 6 - Tutto sommato non commette sbavature particolari.

Antonini 5,5 - Forse eccessivo il giallo che l'arbitro Poli gli sventola in pieno volto dopo 120 secondi della ripresa, episodio che spinge Mignani a sostituirlo. Non sempre ben posizionato. Dal 60' Frosinini 6 - Buon impatto.

Imperiale 6 - Prestazione discreta da parte di un calciatore che, nei momenti di difficoltà, ci mette spesso una pezza.

Dorval 5 - Il suo mentore Polito spera che la cura Mignani possa farlo tornare quello di Bari. Al momento a Catanzaro è ombra di sè stesso e anche stasera ha fatto maluccio. Dal 60' Di Francesco sv - Dall'80' Buso 7 - Entra benissimo e segna la rete del pareggio.

Petriccione 5,5 - Per larghi tratti della gara soffre pressing e palleggio del Benevento. Chiude in crescendo dal punto di vista fisico, calcia alto una punizione da buona posizione. Dal 72' Pafundi sv.

Tchaouna 5,5 - Personalità da veterano per un calciatore che spesso si abbassa quasi sulla linea dei difensori per far ripartire l'azione. Discreto primo tempo, si vede poco nella ripresa.

Alesi 6 - Nulla di eccezionale, ma combatte su tutti i palloni e raddoppia puntualmente le marcature. Generoso.

Candela 5,5 - Spinge poco sulla corsia di competenza, merito anche di un Cherubini al quale non può lasciare un minimo di spazio. Sfortunato protagonista in occasione del rigore. Dal 72' D'Alessandro 6 - Dalle sue giocate di qualità nasce il corner dell'1-1, partecipa all'assalto finale e lascia in eredità un'interrogativo: perchè non dall'inizio?

Iemmello 5 - E' vero che non arrivano palloni giocabili e che spesso agisce lontanissimo dall'area di rigore avversaria, ma anche lui sembra lontano parente del capitano combattivo che ha fatto innamorare i tifosi del Catanzaro. Mai pericoloso, mai al tiro. Bocciato.

Koffi 5,5 - Qualche giocata interessante in mezzo a tanti duelli individuali persi. Prova a tenere alto il baricentro della squadra, ma predica nel deserto.

Allenatore Mignani 6 - E 'arrivato da 24 ore e non si poteva pretendere di più. Il destino lo ripaga con un punto in zona Cesarini non propriamente meritato per quanto visto. Squadra senza idee, c'è da lavorare.

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