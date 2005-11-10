Lazio, Gattuso pazzo di Taylor: "Vede cose che noi umani non vediamo. Al 45' era 'incazzato'"

Gennaro Gattuso, tecnico della Lazio, ha commentato così ai microfoni ufficiali del club il 2-6 rifilato al Sassuolo: "Sono soddisfatto, era anche una novità per noi l’infrasettimanale. C’era preoccupazione, non abbiamo fatto turnover e ho cambiato solo un giocatore. C’è grande soddisfazione, siamo stati avvantaggiati quando sono rimasti in 10. Venivamo già dall’esperienza di due settimane fa contro il Monza dove abbiamo sofferto le pene dell’inferno. Oggi abbiamo fatto un altro step, siamo entrati con un modo che mi piace molto. Tanta roba".

Sulla classifica: "Non la guardiamo sennò ci ubriachiamo di felicità e ci gasiamo, dobbiamo pensare al nostro percorso per fare le cose in un certo modo. Quando cominciamo a non essere veementi sulle pressioni degli avversari diventiamo vulnerabili, mi diranno si può fare? Se non si fa si rompono le linee, non rompete sui centrali. Oggi li abbiamo messi in difficoltà sulla catena di destra e di sinistra, però con la qualità che hanno ti possono mettere in difficoltà. Oggi dovevamo migliorare questo aspetto, ma la squadra è viva. Si diverte e va".

Su Taylor: "Taylor oggi era incazzato un po’ perché l’ho sostituito a fine primo tempo, ma aveva preso l’ammonizione e non volevo dare un vantaggio a loro. Dele-Bahsiru sta spingendo, ma Taylor è un giocatore che sta sempre al posto giusto e vede cose che noi umani non vediamo. È tanta roba".

Sul Sassuolo: "È una squadra scomoda che ti palleggia in faccia, se ti ruba palla va subito in verticale. È normale che siamo stati bravi, sapevamo che se avessimo costruito in un certo modo li avremmo messi in difficoltà ma qualcosa devi lasciare. Però secondo me siamo stati per venticinque minuti non siamo stati bravi a pizzicare davanti, siamo stati una via di mezzo e potevamo fare meglio. C’era preoccupazione da parte mia, abbiamo preparato la partita in sala video. Non siamo andati in campo. Sono stati bravi a capire che partita fosse".