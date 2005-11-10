Serie B, 9ª giornata: Benevento-Catanzaro 1-1. Buso riacciuffa Salvemini al 92'
Luca Bargellini
Va in archivio il primo match della nona giornata di Serie B con un pareggio in extremis fra Benevento e Catanzaro. Padroni di casa avanti al 51' con il calcio di rigore trasformato da Salvemini e calabresi, alla prima uscita con Michele Mignani in panchina, che agguantano il pareggio con Buso al 92' su rinvio errato di Scognamillo, ex di turno. Da segnalare anche l'infortunio per le Aquile del Sud a Federico Di Francesco, entrato in campo al 59' al posto di Dorval e costretto ad uscire 20' per far spazio proprio a Buso. Di seguito il quadro completo del turno:
SERIE B - 9ª GIORNATA
Benevento-Catanzaro 1-0
51' rig. Salvemini
In corso (inizio secondo tempo)
Ascoli-Sampdoria 0-0 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
Cesena-Empoli 1-0 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
39' Shpendi
Vicenza-Modena 1-1 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
13' aut. Nieling, 17' Belotti (M)
Mantova-Cremonese 0-1 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
1' Bonazzoli
Padova-Sudtirol 1-0 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
19' Artistico
Virtus Entella-Avellino 1-0 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
27' Tirelli
Mercoledì 28 ottobre
Ore 19:00 - Pisa-Palermo
Ore 20:00 - Carrarese-Arezzo
Ore 20:00 - Juve Stabia-Hellas Verona
SERIE B - CLASSIFICA
Palermo 22
Mantova 17
Modena 16
Ascoli 15
Benevento 15*
Pisa 14
Sudtirol 13
Avellino 11
Padova 10
Arezzo 10
Virtus Entella 9
Vicenza 9
Hellas Verona 9
Juve Stabia 8°
Cesena 8
Carrarese 7
Empoli 7
Cremonese 6
Sampdoria 5
Catanzaro 5*
* una gara in più
° penalizzazione di 4 punti inflitta dalla Giustizia Sportiva