Benevento-Catanzaro, il pari di Buso nasce dall’infortunio di Di Francesco

Benevento-Catanzaro ha aperto la nona giornata di Serie B con un pareggio in extremis. I padroni di casa erano passati in vantaggio al 51' con il calcio di rigore trasformato da Salvemini, ma i calabresi, alla prima uscita con Michele Mignani in panchina, hanno agguantato il pari al 92' con Buso, su errore di Scognamillo, ex di turno.

Il ko di Di Francesco e l’ingresso di Buso

Decisivo, per il Catanzaro, l’infortunio di Federico Di Francesco, entrato in campo al 59' al posto di Dorval e costretto a uscire dopo 20 minuti. Al suo posto è subentrato proprio Buso, che ha poi firmato il gol del pareggio nel finale.