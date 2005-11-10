Benevento-Catanzaro, il pari di Buso nasce dall’infortunio di Di Francesco

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Benevento-Catanzaro, il pari di Buso nasce dall’infortunio di Di FrancescoTMW
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Luca Bargellini
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Oggi alle 21:34Serie B
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27.10.2026 21:34Serie B
Benevento-Catanzaro in pareggio alla nona di B: Buso, subentrato all’infortunato Di Francesco, firma al 92’ il gol che salva Mignani all’esordio
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© foto di Federico Serra
Benevento-Catanzaro ha aperto la nona giornata di Serie B con un pareggio in extremis. I padroni di casa erano passati in vantaggio al 51' con il calcio di rigore trasformato da Salvemini, ma i calabresi, alla prima uscita con Michele Mignani in panchina, hanno agguantato il pari al 92' con Buso, su errore di Scognamillo, ex di turno.
Il ko di Di Francesco e l’ingresso di Buso
Decisivo, per il Catanzaro, l’infortunio di Federico Di Francesco, entrato in campo al 59' al posto di Dorval e costretto a uscire dopo 20 minuti. Al suo posto è subentrato proprio Buso, che ha poi firmato il gol del pareggio nel finale.
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