Occasione ghiotta per la A: Bakayoko lascerà Lipsia. In estate c'era la Fiorentina

In estate è stato uno dei nomi caldi per il mercato della Fiorentina, adesso è di fatto sparito dai radar del RB Lipsia tanto da poter diventare una vera e propria occasione di mercato a gennaio. Johan Bakayoko, per usare un eufemismo, non è riuscito a entrare nelle grazie del tecnico Martin Demichelis e per questo la partenza in inverno è ben più che probabile. Direzione Serie A?

Fuori dal progetto (o quasi)

Arrivato dal PSV Eindhoven per 18 milioni di euro più bonus nell'estate del 2025, il belga ha avuto una prima stagione non esaltante: 22 gare, 3 gol, qualche stop per infortunio ma soprattutto poca incisività nel progetto dei bibitari. Nell'annata in corso, la situazione è peggiorata: pochissime presenze, poco più di 100 minuti totali, il tecnico Demichelis gli preferisce alternative più performanti come Brajan Gruda, Tidiam Gomis e Andrija Maksimovic, in precedenza anche Yan Diomandé finito a peso d'oro al Real Madrid.

Il 'caso' del ritardo

A inizio ottobre, secondo la stampa tedesca, ci sarebbe stato anche un caso relativo a ritardi ripetuti a sessioni obbligatorie: il giocatore sarebbe stato lasciato per questo fuori dalla gara contro l'Eintracht Francoforte, Demichelis ha definito subito la questione risolta e di poco rilievo. Bakayoko è tornato in gruppo ma, come prima, più di prima, è rimasto fuori dal progetto.

La cifra scende

Se in precedenza, in estate, le richieste sembravano di oltre 20 milioni di euro, adesso il prezzo sembra arrivato a 11-12 milioni. Il Lipsia è pronto a farlo partire sia a titolo definitivo che in prestito (soluzione più probabile) con un riscatto fissato. Contratto in scadenza nell'estate del 2030, chissà che non torni un nome per la Serie A...