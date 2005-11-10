Frattesi: "Bello tornare a casa". E 'ricorda' il Barcellona: "In quella porta fatti dei gol carini..."

E' un Davide Frattesi in stato di grazie quello a cui stiamo assistendo in questo inizio di stagione. Tra Lazio e Italia, il centrocampista romano ha già messo a segno sei gol, l'ultimo ieri sera a San Siro contro la Francia che ha permesso agli azzurri di compiere il sorpasso prima che Pio Esposito realizzasse su calcio di rigore il 3-1 finale che ha consentito a Mancini di battere Zidane.

Frattesi non scorda il passato nerazzurro

"È stato bello tornare a giocare a casa" ha commentato sui social Davide Frattesi al termine del match, celebrando il ritorno in quel San Siro dove vi ha giocato per tre stagioni con la maglia dell'Inter. La rete peraltro è arrivata sotto la Nord, in quella porta che - continua il post di Frattesi - "ha visto altri gol carini…", in riferimento alle due gare folli vinte dall'Inter di Simone Inzaghi contro l'Hellas Verona per 2-1 (con gol di Frattesi al 93') e soprattutto contro il Barcellona, decisa proprio dal centrocampista al 99' per il gol che valse il 4-3.