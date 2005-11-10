"Vedi Pio Esposito e leggi Harry Kane", Gazzetta incorona il centravanti azzurro

"Vedi Pio e leggi Harry Kane", comincia così la pagella di Francesco Pio Esposito relativa a Italia-Francia 3-1 di ieri sera in Nations League, all'interno delle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport. L'attaccante dell'Inter, autore di una doppietta, viene premiato dal quotidiano stampato in rosa come migliore in campo e come voto gli viene attribuito un bell'8.

Tutti bene tranne due

Voto 8 che è lo stesso dato al ct Mancini e a nessun altro. In generale, comunque, valutazioni positive per tutti gli azzurri, che vanno dal 6,5 in su tranne che per due eccezioni: Donnarumma, autore di un vistoso errore nel gol dei Galletti, e Sebastiano Esposito, che ha sbagliato un rigore all'inizio del secondo tempo.

Pio da 8 anche su TMW

Per Pio Esposito è arrivato un 8 in pagella anche su TMW, con la seguente motivazione: "Pio c’è, e non è una novità. L’azzurro e San Siro gli stanno bene, apre le marcature da 9 vero e poi si toglie persino il tarlo del calcio di rigore che poteva avere da Zenica. L’Italia ha, finalmente, un grande centravanti: non accadeva davvero da troppo tempo".

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