Traoré guarda al presente: "Ragioniamo gara per gara. Nazionale? Penso solo al Genoa"

"Non vedevo l'ora di scendere in campo". Esordisce così Hamed Traoré. Il centrocampista del Genoa ha parlato all'edizione genovese de La Repubblica del suo ritorno in Italia: "Le sensazioni sono buone - esordisce il classe 2000 arrivato in estate dall'Olympique Marsiglia - sono contento di tornare a giocare e contento di ritrovare la Serie A".

Mister De Rossi

Parlando di mister Daniele De Rossi, l'ex Sassuolo sottolinea come il mister cerchi di trasmettere il suo spirito al gruppo precisando come abbia fiducia nei suoi ragazzi: "Chiedevamo un po' di tempo perché poi alla fine tutto si risolve. Ora abbiamo trovato la strada. Non abbiamo risolto tutti i problemi però bisogna sempre mantenere la barra dritta".

Dalla Nazionale agli obiettivi

Parlando della Nazionale ivoriana dichiara come "chiunque vuole giocare nella sua Nazionale ma, per quanto mi riguarda, per tornare devo essere al 100%". Obiettivo quindi essere al top sia fisicamente che mentalmente. Insomma in questo momento il ragazzo è "contento al Genoa e penso al Genoa". Chiosa infine sugli obiettivi di squadra: "Pensiamo partita per partita. Vogliamo migliorare. Ora stiamo recuperando tutti e abbiamo giocatori veramente forti. Ci vuole solo un po' di pazienza, tanto lavoro e tanto sacrificio. E secondo me questa squadra può fare bene".