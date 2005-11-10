Uno Scalvini insuperabile con l'Italia. Merito anche del lavoro che sta facendo Sarri all'Atalanta

Una partita da 7 in pagella per molti. Anche per Giorgio Scalvini. Il difensore dell'Atalanta è stato uno dei grandi protagonisti della splendida vittoria dell'Italia sulla Francia nella quinta giornata di Nations League, mettendo in mostra solidità, visione di gioco e aggressività.

I dubbi sulla coesistenza con Bastoni nella linea a 4

E dire che in tanti non credevano all'adattabilità del centrale della Dea e di Alessandro Bastoni nella difesa a 4 ideata da Mancini per il nuovo corso dell'Italia. Un dubbio lecito, dal momento in cui entrambi sono abituati da sempre a giocare a tre nei rispettivi club. "Con Bastoni è andata benissimo, per me è un idolo. Nelle giovanili vedevo sempre lui perché era il più forte, per me è un riferimento. Giocare con lui è un privilegio", ha spiegato lo stesso Scalvini a fine gara, dimostrando così un'intesa anche fuori dal campo col collega di reparto.

Mancini ringrazia Sarri

A sorprendere sono state soprattutto le letture e la gestione della linea, concetti non scontati per chi si è barcamenato nella difesa a tre per tutta la carriera. Scusate, per quasi tutta la carriera, visto che da quest'anno anche a Bergamo si è cambiato registro. L'arrivo del tanto criticato Maurizio Sarri ha portato l'Atalanta a schierarsi a 4 dietro, con non poche difficoltà nell'apprendere i concetti del nuovo allenatore. La Nazionale però ha dato una risposta chiara, almeno dal punto di vista di Scalvini.