Oggi alle 18 nuovo appuntamentao con Dribbling su Rai 2 con il direttore Niccolò Ceccarini

Come ogni sabato torna stasera alle ore 18 su Rai2 Dribbling, trasmissione storica della Rai condotta da Paolo Paganini. In studio ci saranno Bruno Giordano, Agata Centasso e Katia Serra. Riflettori puntati sulla 17ª giornata di serie A. Filo diretto con i telespettatori attraverso i social con Simona Cantoni. In questa puntata anche un’intervista esclusiva a Vincenzo Montella, commissario tecnico della Turchia.

Focus sul match serale che sarà Pisa-Juventus. Approfondimento anche sul posticipo domenicale che vedrà di fronte Atalanta ed Inter. Non mancherà come al solito lo spazio mercato curato dal direttore di Tuttomercatoweb Niccolò Ceccarini. Tra i temi trattati le manovre della Fiorentina, che a breve potrà contare sull’arrivo di Paratici in società.

Poi tutte le ultimissime sulla Juventus con il possibile scambio con il Milan tra Gatti e uno fra Ricci e De Wihter. Grande attenzione pure per la Roma, che sta spingendo forte per avere l’ok definitivo dal Manchester United per Zirkzee. E non mancherà un approfondimento sul Napoli, che è pronto a dare l’assalto finale a Mainoo.