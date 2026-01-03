Oggi alle 18 nuovo appuntamentao con Dribbling su Rai 2 con il direttore Niccolò Ceccarini
Come ogni sabato torna stasera alle ore 18 su Rai2 Dribbling, trasmissione storica della Rai condotta da Paolo Paganini. In studio ci saranno Bruno Giordano, Sebino Nela ed Erika Calvani. Riflettori puntati sulla 18ª giornata di campionato. Filo diretto con i telespettatori attraverso i social con Simona Cantoni. In questa puntata anche due interviste esclusive. La prima a Pierpaolo Marino, che analizzerà il possibile mercato di tutte le big di serie A e l’altra a Christian Karembeu, uno dei proprietari della Sanremese.
Focus sul match serale che sarà Atalanta-Roma con il ritorno per la prima volta da ex di Gianpiero Gasperini. Approfondimento anche sul lunch match domenicale che vedrà di fronte Lazio e Napoli. Non mancherà come al solito lo spazio mercato curato dal direttore di Tuttomercatoweb Niccolò Ceccarini.
Tra i temi trattati le manovre del Napoli e della Fiorentina, con Solomon primo acquisto dell’era Paratici. Poi tutte le ultimissime su Juventus, Milan, Inter, Roma e Lazio.