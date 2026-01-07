Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, mercoledì 7 gennaio

I risultati di Serie A sulle prime pagine dei quotidiani in edicola quest'oggi, mercoledì 7 gennaio 2026. Quanto spazio dedicato al ritorno al trionfo della Juventus, da tappeto rosso a Reggio Emilia contro il Sassuolo e con la super prestazione di Jonathan David: la punta canadese ha reagito alle critiche mosse dopo il rigore "moscio" calciato contro il Lecce sfornando un gol e un assist ai danni dei neroverdi. Rilanciando così Spalletti e i bianconeri al quarto posto, ricacciando il Como magico di Fabregas in sesta posizione.

Anche la Roma di Gasperini non ha sbagliato, archiviato lo scivolone a Bergamo contro l'Atalanta: Lecce liquidato 2-0, nel segno di Ferguson e Dovbyk, con i giallorossi a pari punti della Vecchia Signora e in piena corsa Champions. Oggi viene il turno dell'Inter in casa del Parma, ma ancora prima il Napoli ospiterà il Verona al Maradona e Conte non potrà contare su Neres, infortunato.

Intanto spiccano notizie di mercato e soprattutto la rescissione consensuale imminente tra Edoardo Bove e la Roma: il centrocampista italiano, dopo il malore e il defibrillatore sottocutaneo (ICD), vuole ritornare a giocare a distanza di 18 mesi: per farlo dovrà lasciare l'Italia, dove per legge è impossibilitato a tornare a giocare, mentre la Premier League lo attende.