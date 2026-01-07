Juve, tre gol Sassuolo e uno era atteso. La Gazzetta dello Sport: "Festa David"

Il rigore gettato al vento in casa contro il Lecce era ancora ricordo fresco e da cancellare, così a Reggio Emilia la Juventus si è rimboccata le maniche e ha spazzato via il Sassuolo per 3-0, con assist e gol del giocatore più atteso. "Festa David", il titolo adoperato in prima pagina da La Gazzetta dello Sport: l'attaccante canadese si prende la rivalsa dopo l'errore dal dischetto allo Stadium e rilancia i bianconeri al quarto posto. Il canadese unisce squadra e tecnico in un grande abbraccio, però, al momento della celebrazione della rete.

"Chivu pensa al turnover nello stadio che lo ha lanciato", il titolo in taglio alto proposto dalla Rosea: l'allenatore dell'Inter vorrebbe cambiare qualche tassello del puzzle dei titolari dopo il successo interno sul Bologna, nella sfida da ex al Tardini questa sera. Bonny è recuperato, ma non è previsto un suo impiego dal primo minuto: spazio dunque a Pio Esposito, che dovrebbe rilevare uno tra Thuram e Lautaro.

"McTominay re dei titolarissimi, Conte fa le prove senza Neres", la proposta accanto: il Napoli risponderà ai nerazzurri nella sfida parallela di campionato al Maradona, contro l'Hellas Verona, ma il tecnico di Lecce non rinuncia al centrocampista scozzese nella linea di titolari. David Neres e il suo problema alla caviglia potrebbero indurre alla scelta di Noa Lang dall'inizio, in compagnia di Hojlund e Politano a chiudere l'attacco.