Pisa, una vittoria scaccia-guai: dopo quattro punti in sette gare Gila cerca il bottino pieno

Ultimo posto in coabitazione con l'Hellas. Il Pisa vuole cercare di rialzare immediatamente la testa e provare a riaprire la corsa salvezza. La sconfitta di San Siro lascia tanta amarezza per come arrivata, ma se si analizzano le prime battute si può capire come la formazione di Alberto Gilardino sia in grado di fare male. Questo pomeriggio contro il Sassuolo c'è un'opportunità molto importante per provare a portare a casa il bottino pieno per cercare di agganciare la Fiorentina al terzultimo posto ed andare momentaneamente a -1 dalla salvezza diretta.

Undici pareggi su 22 partite

I pareggi sono stati il limite più grosso di questo campionato dei nerazzurri. In undici partite su 22 complessive i toscani si sono divisi la posta in palio con l'avversario perdendo di fatto soltanto dieci volte, tante quante l'avversario di giornata distante però nove lunghezze. Infatti è stata soltanto una la vittoria toscana in questa stagione, all'Arena Garibaldi contro la Cremonese per 1-0.

Quattro punti in sette partite

Un risultato accarezzato in diverse occasioni quest'anno e specialmente nelle ultime sette partite. In questo lasso di gare infatti sono quattro i punti raccolti frutto di altrettanti pareggi contro Cagliari, Genoa, Udinese e Atalanta mentre sono state tre le sconfitte contro big come Juventus, Como e Inter. Adesso serve un ulteriore sforzo per raggiungere una vittoria che potrebbe riaprire i giochi in fondo alla classifica.