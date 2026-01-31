Lazio, c'è l'accordo per Diogo Leite: sarà lui il sesto acquisto. E libera Romagnoli

I giorni finali del mercato continuano a essere un terreno minato per l’ambiente Lazio, sospeso tra speranze, tensioni e il timore di veder svanire occasioni importanti. Entro le 19 di oggi potrebbe consumarsi l’addio di Alessio Romagnoli, sempre più vicino al trasferimento all’Al-Sadd. In caso di partenza, la Lazio ha già individuato il sostituto: si tratta di Diogo Leite, difensore centrale dell’Union Berlino.

Leite rappresenta il sesto acquisto del mercato biancoceleste dopo Ratkov, Taylor, Motta, Maldini e Przyborek. Il portoghese, 27 anni, cresciuto nel Porto e con esperienze anche al Braga, arriva per circa 2,5 milioni nonostante fosse in scadenza a giugno. Una scelta quasi obbligata dopo la rottura con Romagnoli.

Nelle ultime ore, in modo silenzioso, il presidente Lotito ha anche tentato un’operazione a effetto provando ad avvicinarsi a Davide Frattesi, nome che avrebbe potuto placare il malcontento della tifoseria e rasserenare Sarri. Tuttavia, la concorrenza del Nottingham Forest sembra aver preso il largo. Il centrocampista, poco utilizzato all’Inter nonostante le difficoltà nel reparto, ha valutato anche l’ipotesi Lazio, ma l'Inter è disposta a cederlo solo a titolo definitivo e avrebbero respinto un’offerta giudicata insufficiente. Sul fronte centrocampo restano aperti altri scenari: Sarri attende un profilo alla Guendouzi, mentre la dirigenza ha sondato giovani come Dzodic dell’Almeria e Hjerto-Dahl del Tromsø. Lo riporta il Corriere dello Sport.