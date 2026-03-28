Ancora tu, Pellegrini fino alla fine. Il Romanista in apertura: "Barcollo ma non Lollo"

"Barcollo ma non Lollo" scrive Il Romanista in apertura quest'oggi. Pellegrini ha di nuovo raggiunto la doppia cifra fra assist e gol. Fra i non attaccanti dell'attuale Serie A solo Calhanoglu ha più partecipazioni alle reti. Al di là del contratto in scadenza, Lorenzo dimostra coi fatti il suo attaccamento ai colori giallorossi.

Ko in Brasile - Intanto arrivano brutte notizie per Wesley. Il terzino aveva accusato un fastidio alla regione posteriore della coscia destra durante il match contro la Francia. Gli esami strumentali effettuati hanno confermato la presenza di lesioni muscolari per l'atleta che è statp quindi autorizzato a lasciare il ritiro per proseguire le cure del caso.