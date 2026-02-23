Esclusiva TMW Orrico: "Juve, difesa scarsa. Spalletti può solo andare in chiesa e pregare"

"La Juve paga il conto di due anni di campagne acquisti sbagliati". Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com (come si vede nel video sottostante) Corrado Orrico analizza con grande precisione i problemi dei bianconeri: "Sono stati acquistati per due anni giocatori non da Juve".

Cosa può fare Spalletti?

"Poco. E' un allenatore di grande valore ma se i difensori perdono i giocatori in velocità... Anche il portiere non sta andando bene. Alla Juve manca un grande portiere e tre grandi difensori. I dirigenti vanno a cercare l'attaccante perché vogliono far presa sul pubblico. Ma mancano i difensori, quelli di adesso sono scarsi, tutti fermi anche nell'ultima partita. Spalletti, ripeto, può far poco, può andare in chiesa ... e pregare. Per il quarto posto molto difficilmente ce la farà. La Roma è più forte, idem il Napoli. E l'Inter ha lo scudetto ormai in testa, mi aspettavo che ci fosse più lotta e invece piano pian gli avversari si sono staccati. Chivu si è dimostrato intelligente, ha saputo sfruttare bene anche la sua esperienza da calciatore. E tra gli allenatori è anche quello che esprime meglio. Mi piace poi Pio Esposito, è anche tecnico, gioca bene al calcio, sa trattare bene la palla".

