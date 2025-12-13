Paganini non ha dubbi: "In prospettiva la strada per la Juve è il ritorno di Andrea Agnelli"

Paolo Paganini, tramite il suo profilo X, ha parlato del futuro societario della Juventus, sicuramente il tema del giorno almeno per quanto riguarda il calcio italiano. Questa la sua indiscrezione:

"Si sta parlando tanto di Tether e dell’offerta di acquisto per la Juventus. Ma in prospettiva la strada è un’altra e cioè il ritorno di Andrea Agnelli", le parole del giornalista di Rai Sport.

Il comunicato odierno di Exor

Dopo l'ambizioso annuncio di ieri sera di Paolo Ardoino, Ceo di Tether, la Juventus risponde e respinge al mittente la proposta d'acquisto dell'azienda emittente della più grande stablecoin al mondo. Tramite il sito di Exor viene annunciato quanto segue: "Exor annuncia che il proprio Consiglio di Amministrazione ha respinto all'unanimità una proposta non richiesta presentata da Tether Investments per l'acquisizione di tutte le azioni della Juventus Football Club di proprietà di Exor. Exor ribadisce le sue precedenti e coerenti dichiarazioni secondo cui non ha intenzione di vendere alcuna delle sue azioni Juventus a terzi, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, Tether, con sede a El Salvador. La Juventus è un club storico e di successo, di cui Exor e la famiglia Agnelli sono azionisti stabili e orgogliosi da oltre un secolo e restano pienamente impegnati nel Club, supportando il suo nuovo team dirigenziale nell'esecuzione di una strategia chiara per ottenere risultati importanti sia dentro che fuori dal campo". Un no ad una proposta di investimento complessivo da 1 miliardo di euro, come confermato ieri dallo stesso Ardoino.