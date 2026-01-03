Palladino sull'arbitraggio di Atalanta-Roma: "Non capisco il gol annullato a Scamacca"

Raffaele Palladino, allenatore dell'Atalanta, è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare il successo degli orobici contro la Roma di Gian Piero Gasperini:

Sull'arbitraggio contestato

"Non parlo mai degli arbitri. Come sbaglio io, sbagliano i calciatori e sbagliano anche loro. Non capisco perché sia stato annullato il gol a Scamacca anche perché il calciatore della Roma prova a fare un controllo, lo sbaglia e ci regala palla. Il gol era regolarissimo, l'arbitro mi ha detto che il regolamento era così però a noi ci spiegano cose diverse a inizio campionato. Al di là di questo serata fantastica, godiamoci la vittoria".

Sulla prestazione della squadra

"Ho avuto risposte importanti da tutti, soprattutto da Scalvini che ha fatto una grande prestazione. Ma li potrei citare tutti, anche i subentrati. Mi è piaciuto Djimsiti da centrale, De Roon che da ammonito ha tenuto il centrocampo, mi sono piaciuti gli attaccanti, mi è piaciuto Zalewski in quella posizione. Abbiamo fatto una partita da Atalanta. È la vittoria del gruppo, in una partita a cui la società teneva. Ovvio che siamo indietro in campionato, ho ereditato la squadra al 13° posto ma stiamo scalando posizioni e dobbiamo continuare così".

Sulle frizioni in partita con Gasperini

"Sono cose di campo. Mi ero arrabbiato su un fallo fischiato a Mancini ma niente di che, non abbiamo assolutamente litigato e col mister andiamo d'accordo".