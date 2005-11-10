Paltrinieri al CONI: "Ho le idee chiare. Giusto che Malagò continui, anche come commissario"

Uno dei membri del Consiglio nazionale del CONI è Gregorio Paltrinieri, in rappresentanza degli atleti. Queste le parole del nuotatore azzurro all'ingresso degli uffici del CONI: "Non è facile per un atleta, è molto sottile la vicenda. Spero oggi si possa arrivare ad una decisione in Giunta, altrimenti saremo comunque pronti, io ho le idee abbastanza chiare anche se devo dire non è stato facile, sono stato abbastanza combattuto".

Fra le possibilità c'è anche quella del commissariamento della FIGC con lo stesso Giovanni Malagò come commissario...

"L'ho scoperta ieri questa possibilità. Giovanni ha dimostrato di saper fare il suo lavoro in tanti anni di sport, può essere giusto che lui continui perché aveva vinto con larga maggioranza quindi vediamo, se questa cosa dovesse essere approvata sarei contento".