Parla Allegri prima della Juve, le ultime sul derby di Milano le top news delle 13

Parla l'allenatore del Napoli, Massimiliano Allegri, in vista della sfida contro la Juventus. Questi i suoi aggiornamenti sugli infortunati: "Rrahmani ha avuto un'influenza, ieri ha fatto allenamento, oggi vediamo come sta perché poi si gioca mercoledì. Se sta abbastanza bene giocherà, altrimenti giocherà uno tra Marianucci e Beukema. Anguissa anche lui... c'è un virus influenzale in giro, ogni tanto ne ammazza uno ma se sta bene gioca altrimenti gioca un altro".

Mancano poche ore al derby di Milano. In casa rossonera Rabiot, Gila e Moreira saranno disponibili per la sfida contro l'Inter, giocando dal primo minuto: Gila riprenderà il suo posto da terzino destro ibrido al posto dell'infortunato Tomori, Rabiot giocherà a centrocampo e Diego Moreira tornerà sulla fascia, probabilmente quella destra al posto di Hutchinson. Completeranno la difesa De Winter, Pavlovic e uno tra Bartesaghi e Diawara, favorito, da terzino sinistro. Modric, dopo i 45 minuti di riposo contro il Bologna, tornerà in mediana dal primo minuto, così come Pulisic da trequartista. A dare fosforo in mediana ci penserà Musah. Confermata la titolarità per Goncalo Ramos, ancora alla ricerca di continuità sotto porta. Cisse e Hutchinson partiranno dalla panchina. Modulo di base sarà 4-3-3, ma sarà la posizione di Rabiot a determinare il cambio di sistema. (da Milano, Antonello Gioia)

Dall'altra parte, la squadra di Cristian Chivu arriva alla stracittadina con la voglia di confermare il momento positivo e conquistare una vittoria pesante, soprattutto perché la scorsa stagione i nerazzurri non sono riusciti a battere i cugini nei due derby disputati in Serie A. Una serata ad alta tensione nella quale Chivu sembra orientato a confermare gran parte dell'undici titolare, con qualche dubbio a sinistra. Tra i pali torna Josep Martinez dopo 180 minuti a riposo, mentre in difesa spazio al terzetto composto da Bisseck, Akanji e Bastoni. Sulla fascia destra dovrebbe agire Diouf, mentre a sinistra resta aperto il ballottaggio: Carlos Augusto arriva da un momento di forma strabiliante e si candida con forza per una maglia da titolare, ma Dimarco resta un'opzione importante. In mezzo al campo è pronto Barella, con Calhanoglu in regia e Zielinski a sinistra anche se Mkhitaryan e Sucic sono pronti a insidiarlo. In attacco si rivede Thuram costretto agli straordinari insieme a Pio Esposito, recuperato dopo i problemi causati dall'influenza. (da Milano, Marta Bonfiglio)

Una stangata disciplinare si è abbattuta su Francisco Conceiçao con la maglia della propria Nazionale: l'esterno offensivo della Juventus è stato infatti squalificato per tre giornate a seguito del cartellino rosso rimediato nell'ultimo incontro di Nations League disputato dal Portogallo contro la Norvegia. Alla base del duro provvedimento adottato dagli organi competenti risultano gravi intemperanze commesse dal calciatore nei confronti della squadra arbitrale nel corso e al termine della sfida.