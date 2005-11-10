Trent Alexander-Arnold come modello da seguire e Donyell Malen come avversario dal quale guardarsi nella prossima sfida di campionato. Sascha Britschgi, terzino del Parma, si è raccontato in un'intervista al Corriere dello Sport, svelando il nome del suo idolo: “Da quando ho iniziato a giocare da terzino, nel 2018, quando avevo 13 anni, ho cominciato a guardarlo. Ha vinto la Champions League, è un giocatore fortissimo e anche lui è arrivato molto giovane a grandi livelli. Mi piacerebbe diventare come lui”.

La sfida contro la Roma e il pericolo Malen

“Sappiamo di affrontare una squadra molto forte e in questo campionato non ha ancora perso. Penso che sia in un buon momento, ma noi giochiamo in casa, davanti ai nostri tifosi e con le nostre idee. Faremo di tutto per vincere”. L'avversario più temuto? “Malen. Che giocatore forte! Vorrei scambiare la maglia con lui. Ha giocato nel Borussia Dortmund, il mio club preferito”.

La crescita del Parma con Gilardino

“Penso che Gilardino abbia portato le sue idee. Contro l'Atalanta abbiamo vinto 3-0 e anche contro il Bologna abbiamo disputato una buona partita, pure in dieci, nonostante la sconfitta. Credo che stiamo crescendo”. Britschgi non ha invece preferenze sul sistema di gioco: “Non ho una posizione preferita. Dove il mister decide di schierarmi, gioco. Cerco sempre di fare tutto per la squadra e sono contento quando scendo in campo”. E sulle sue caratteristiche: “Mi piace attaccare la profondità e andare al cross. Cerco anche di aiutare e motivare la squadra attraverso i miei movimenti e il posizionamento in campo”.