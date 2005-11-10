Il giocatore della Fiorentina, Pedro Gonçalves, ha rilasciato una intervista in Portogallo, al quotidiano Record, nel corso della quale ha parlato anche del suo rapporto con il tecnico Paolo Vanoli.

Pedro Goncalves, la Fiorentina e il rapporto con Vanoli

Nel corso dell'intervista Goncalves ha parlato di Vanoli e della Fiorentina: "Mi trovo bene alla Fiorentina e in questo momento voglio essere qui. Vanoli è un allenatore che apprezzo molto. Ho letto le sue parole positive nei miei confronti, ma anche se avesse espresso giudizi negativi mi avrebbe fatto comunque piacere. Adesso spetta a me lavorare al meglio per ricambiare la fiducia che lui e i dirigenti viola mi stanno dimostrando. Voglio dimostrare sul campo di meritare questa considerazione".

Pedro Goncalves e il futuro alla Fiorentina

Sul proprio futuro in viola, ha spiegato: "Da parte della Fiorentina non mi è arrivata alcuna comunicazione e, sinceramente, adesso preferisco non concentrarmi su questo argomento. Voglio mantenere la tranquillità e pensare a ciò che devo fare quotidianamente. Siamo soltanto a novembre e il mio obiettivo è giocare, allenarmi bene ogni giorno, dare tutto e contribuire a vincere il maggior numero possibile di partite. Vorrei anche trovare più spazio e partecipare a quante più gare possibile. La città e il club mi piacciono molto, per questo voglio continuare a dare il meglio. Più avanti vedremo come andranno le cose".