Non è un mistero che Gian Piero Gasperini gradirebbe dei rinforzi a gennaio per la sua Roma. In conferenza stampa, l’allenatore giallorosso ha però escluso che siano già state prese decisioni in base alle interlocuzioni con il ds Tony D’Amico e il CEO John Galantic: “In questo momento non ci sono confronti di questo tipo, penso che per quanto riguarderà il mercato è opportuno che prima ne parli il nostro amministratore delegato. Sarà lui a dire quello che eventualmente la Roma potrà fare sul mercato di gennaio, che è una sessione sempre molto complicata e difficile”.

Nel corso dell’incontro con i cronisti, Gasperini ha poi risposto così a chi gli chiedeva cosa si aspetti: “Siamo al 20 novembre, qualunque situazione numerica oggi vale poco. Tutte le squadre si guardano in giro, compresa la Roma, ma oggi non credo ci siano situazioni che possano diventare definite per nessuno. Ci sono tante giornate di campionato, che possono dare delle risposte e far fare delle valutazioni sui giocatori.

In questo momento la mia attenzione va esclusivamente al campionato. Poi con D’Amico abbiamo un colloquio continuo, ma al momento sul mercato non c’è stata alcuna programmazione ovviamente”.