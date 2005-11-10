Non soltanto acquisti per il Milan nella prossima sessione di calciomercato. La società rossonera, intenzionata a regalare a Ruben Amorim due o tre rinforzi di valore, sta programmando anche diverse operazioni in uscita. Sono previsti incontri con gli entourage di Francesco Camarda e Christian Comotto, per i quali sono arrivate numerose manifestazioni d'interesse. Per l'attaccante si sono mossi club di Serie A, Serie B e alcune società estere, mentre per il centrocampista il Genoa sembra essere in vantaggio. Entrambi hanno recentemente firmato contratti a lungo termine: il Milan vuole mandarli a giocare per ritrovarli più pronti nella prossima stagione.

Estupinan può partire, piace alla Fiorentina

Come riportato dal Corriere dello Sport, anche Pervis Estupinan potrebbe lasciare Milanello a gennaio, dopo essere stato trattenuto in estate per volontà di Amorim. Il rendimento dell'ecuadoriano non ha convinto e la Fiorentina ha già manifestato interesse nei suoi confronti. Nei mesi scorsi Benfica e Aston Villa avevano avviato dei discorsi con il suo agente, Jorge Mendes.

Loftus-Cheek tra Turchia e Premier League

Da monitorare anche la situazione di Ruben Loftus-Cheek, attualmente ai box per infortunio. Il centrocampista inglese è in scadenza di contratto a giugno e al momento non si registrano passi avanti sul fronte del rinnovo. Sulle sue tracce ci sono alcune società turche, tra cui il Besiktas, ma non è da escludere un ritorno in Premier League: già in estate il Coventry aveva provato a ingaggiarlo, senza successo. La sua partenza potrebbe concretizzarsi con sei mesi d'anticipo rispetto alla naturale scadenza contrattuale.