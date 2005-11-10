"Con la Juve ci casco sempre". Cesare Prandelli ironizza, mentre nell'intervista a TuttoSport tenta di analizzare la stagione di alti e bassi della Juventus tra campionato (settimo posto) ed Europa League (quinta posizione). "Sono aggressivi, ripartono, la palla gira, non si ferma. Poi, come a Firenze, a volte sbagliano i tempi di pressione, sono sfilacciati, tra le parti non c’è equilibrio e in certi momenti subiscono troppo in area di rigore", ha fatto notare l'ex ct dell'Italia.

Messaggio forte

In panchina, quindi, deve rimanere il tecnico di Certaldo per l'ex allenatore della Fiorentina. Senza cambi in corsa. "Spalletti ha una sfida importante: ora come ora non andrei a guardare la qualità del gioco, ma ad incidere sulla continuità d’attenzione e di rendimento della squadra durante la partita. E sia chiaro un concetto: nessuno meglio di Spalletti può risollevare la Juve in questo momento. È lui la soluzione ai problemi".

Pesano le assenze

Il capitano Manuel Locatelli e la stella più luminosa dei bianconeri, Kenan Yildiz, pesano fortemente sull'andamento stagionale della squadra. "La critica fino all’anno scorso individuava Locatelli tra i problemi della Juve. A me è sempre piaciuto: è un giocatore che ha capacità di interpretare le situazioni, ma soprattutto garantisce equilibrio ed è uno che sa farsi ascoltare", ha sottolineato Prandelli. "Non avere Yildiz, però, è un grandissimo problema che Spalletti ha dovuto gestire: quando tornerà sarà un’altra Juve. Garantito".