Federico Gatti resta uno dei più chiacchierati in vista del mercato di gennaio. L'impiego ridotto all'osso in campionato (appena 183 minuti complessivi) impongono riflessioni sul futuro del centrale italiano. L'ultimo club che si è fatto avanti per il 28enne è stato la Lazio, spinta dall'emergenza difensiva provocata dall'infortunio di Josip Sutalo, destinato a restare ai box fino all'inizio di febbraio. Il direttore sportivo biancoceleste Angelo Fabiani ha già avviato i primi contatti esplorativi - secondo quanto rivelato da TuttoSport - con gli agenti Dario Paolillo e Luca Carnaghi per sondare la fattibilità di un trasferimento nella Capitale, dove il tecnico Gennaro Gattuso lo stima profondamente e gli garantirebbe quella maglia da titolare.

Il destino

L'operazione presenta tuttavia ostacoli economici e strategici non trascurabili. Alla Continassa la valutazione del difensore italiano - legato ai bianconeri da un contratto fino al 2030 - resta fissata attorno ai 20 milioni di euro, una richiesta che già in estate aveva frenato le pretendenti e che difficilmente la Juventus abbasserà concedendo formule agevolate come il prestito con diritto di riscatto. A maggior ragione nei confronti di una diretta concorrente per la qualificazione in Champions League. Sebbene Gatti stia continuando a spingere al massimo in allenamento per provare a scalare nuovamente le gerarchie interne, le prossime settimane di campionato risulteranno decisive: senza un'inversione di tendenza sul piano del minutaggio, l'ipotesi di un addio invernale prenderà seriamente quota.

Occhio alla Premier

Oltre al pressing biancoceleste, attorno al numero 4 juventino si muove infatti una folta concorrenza sia in Italia sia all'estero. In Serie A resta vigile il Napoli di Massimiliano Allegri e Giovanni Manna - che già in estate aveva messo Gatti in cima alla lista dei desideri prima di frenare per i costi - mentre oltreconfine non mancano gli estimatori tra club impegnati in Champions League come Porto e Galatasaray e diverse formazioni di Premier League, tra cui Everton, Sunderland e Nottingham Forest. Nonostante le sirene d'Oltremanica esercitino finora minor fascino sul difensore italiano rispetto a soluzioni di primo piano, il mercato invernale si preannuncia caldissimo per definire il futuro di uno dei profili più corteggiati della retroguardia bianconera.