L’Italia è ripartita da una rivoluzione. Roberto Mancini sta a capo, perlomeno in panchina, con lo schieramento dei giovani come linea di principio inscalfibile. E l'ex ct Azzurro Cesare Prandelli approva, nonostante la Nazionale sia stata eliminata dalla UEFA Nations League: "Gli alti e bassi sono normali", ha detto in un'intervista a TuttoSport. "Non mi stupisco che manchi continuità in questa fase. Le scelte sono state fatte, i giovani li ha convocati e quindi adesso Mancini è costretto, tra virgolette, a puntarci".

Senso del gol

L'occhio rubato da Pio Esposito (10 gol in 15 presenze) fa impressione, a 21 anni compiuti: "Con lui finalmente ritroviamo un attaccante giovane che ha caratteristiche da grande bomber d’area. Non ne vedevamo da tempo di giocatori così. Mi ricorda Luca Toni: lui migliorava ogni anno e devo dire che anche Esposito lo vedo sempre più maturo".

Come Toni. E un giovane

E colpisce ulteriormente dal momento che in nerazzurro non parte sempre dal primo minuto. "È paradossale che il titolare della nostra Nazionale non sia una prima scelta all’Inter, ma questa precarietà nel club non potrà che fargli bene", ha spiegato Prandelli. "Maturare alle spalle di Lautaro Martinez e Thuram è un privilegio". Invece sulle promesse del futuro del calcio italiano che gli hanno lasciato vibrazioni positive: "Col Belgio sono rimasto favorevolmente colpito da Koleosho: per me ha un ottimo potenziale. Tra tutti i ragazzi che ho visto all’opera mi pare il più pronto, quello che sicuramente mi incuriosisce di più sul lungo periodo".