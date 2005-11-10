Parma-Bologna, le probabili formazioni: Lontani e Toure favoriti su Romero. Odgaard centravanti

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Parma-Bologna:

Come arriva il Parma

Mister Gilardino è pronto a confermare gran parte dell’undici vittorioso in quel di Bergamo, a cominciare dalla porta, dove sembra completato il passaggio di consegne da Corvi a Daffara. Un piccolo cambiamento sarà necessario nel terzetto difensivo, dove mancherà Drobnic: al suo posto è pronto Ndiaye, mancino naturale e favorito su Diego Carlos. Il resto del reparto non si tocca: Troilo al centro e capitan Delprato alla sua destra. Conferme anche centrocampo, dove Fabbian si è guadagnato una nuova chance da titolare assieme a Sierro e Keita, mentre Britschgi e Valeri agiranno sulle corsie, rispettivamente a destra e sinistra. Maggiori dubbi, invece, per quanto riguarda l’attacco: Romero scalpita, ma Touré al momento appare insostituibile, mentre sarebbe complicato privarsi di un Lontani così.

Come arriva il Bologna

Poche mosse, senza stravolgimenti. In casa Bologna Palladino vuole confermarsi anche a Parma e non ha intenzione di fare tanti cambiamenti proprio adesso che la sua squadra ha ritrovato fiducia, serenità e risultati. La parola d'ordine è continuità, anche se qualche ritocco nella formazione non è da escludere. In porta ci sarà ancora Skorupski, protagonista del ritorno al successo al Dall’Ara. Nella difesa a 3, insieme a Casale e Theate potrebbe rivedersi Darmian al posto di Vitik. Sulle corsie esterne ci saranno Miranda a sinistra e Zortea a destra, con quest’ultimo insidiato da Amondarain ormai adattato in quella posizione e provato in settimana. A centrocampo inamovibile il tandem composto da Pobega e Ferguson. Davanti rientrerà a disposizione Piccoli, ma dovrebbe esser confermato Odgaard come centravanti (Dovbyk tornerà ad essere la terza scelta). Alle sue spalle pronti Cambiaghi e Bernardeschi, favoriti su Mbangula e Orsolini.