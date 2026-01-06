Serie C, i marcatori: Bellini (Pianese) è il quarto giocatore a toccare la doppia cifra

Con la serata di ieri, lunedì 5 gennaio, il campionato di Serie C ha definitivamente mandato in archivio 20 giornate, con il torneo di terza serie che è ripreso dopo la sosta natalizia. Al via quindi il girone di ritorno, con questo turno ormai concluso che h ovviamente smosso la classifica marcatori, di cui riportiamo le prime cinque posizioni di ogni raggruppamento, ricordando che il numero tra parentesi indica i calci di rigori calciati.

Ricordiamo inoltre che la classifica - anche appunto marcatori - del Girone B ha subito lo scossone dopo l'esclusione del Rimini dal campionato, che ha portato all'invalidazione dei match che hanno riguardato l'ormai defunta compagine biancorossa.

Di seguito la classifica marcatori aggiornata:

GIRONE A

9 gol: Sipos (3; Lecco)

8 gol: Mastroianni (3; Pro Patria), Minesso (Arzignano)

7 gol: Rauti (Vicenza)

6 gol: Bertoli (2; Ospitaletto), Capone (5; Trento), Clemenza (2; Dolomiti Bellunesi), Gunduz (Triestina), Morra (1; Vicenza), Stuckler (1; Vicenza)

5 gol: Caccavo (Lumezzane), Cazzadori (Union Brescia), Da Graca (Novara), Dalmonte (Trento), Giannotti (Trento), Ionita (1; Triestina), La Gumina (2; Inter U23), Spinaccè (Inter U23), Vertainen (Triestina)

GIRONE B

10 gol: Bellini (2; Pianese), Bruzzaniti (3; Pineto)

9 gol: Pattarello (3; Arezzo)

7 gol: Bifulco (1; Campobasso), D’Uffizi (Ascoli), Spini (2; Ravenna)

6 gol: Cortesi (1; Carpi), Dubickas (Ternana), Eusepi (1; Sambenedettese), Gori (2; Ascoli), Luciani (1; Ravenna), Petrelli (2; Forlì), Tenkorang (Ravenna)

5 gol: Cianci (1; Arezzo), Di Carmine (3; Livorno), Dionisi (2; Livorno), Leonetti (1; Campobasso), Milanese (Ascoli), Ravasio (2; Arezzo), Sinani (Bra), Stabile (Vis Pesaro), Tavernelli (Arezzo)