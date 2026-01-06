Panchine d'Europa, il 2026 parte col botto. Premier League la mangia-allenatori della Top 5

Il 2006 parte col botto: due big europee hanno salutato il proprio allenatore. A partire da capodanno con la separazione tra Enzo Maresca e il Chelsea. Seguita 4 giorni più tardi dall'esonero di Ruben Amorim dalla panchina del Manchester United. Tutto questo il giorno dopo le dichiarazioni del tecnico portoghese, che aveva palesato la sua frustrazione dichiarando di essere approdato a Old Trafford per fare il manager e non l'allenatore.

Con questo doppio addio, la Premier League diventa il campionato in cui si avvicendano più allenatori: 5 squadre, come in Bundesliga. Ma a differenza del campionato tedesco, in Inghilterra si registra un cambio in più col Nottingham Forest che ha addirittura sostituito due allenatori.

In Francia è dove la situazione è più calma, con soli 3 esoneri, uno in meno della Spagna che vede l'Oviedo ultimo in classifica a cambiare prima Paunovic e poi Carrion.

E la Serie A? Calma per due mesi, scatenata per 15 giorni a cavallo tra la fine di ottobre e la prima metà di novembre, poi di nuovo calma. Siamo a 4 cambi di panchina, l'ultimo ormai due mesi fa con Palladino a prendere il posto di Juric.

Guardiamo nel dettaglio i maggiori campionati:

BUNDESLIGA

BAYER LEVERKUSEN

1 settembre, esonerato Erik ten Hag

8 settembre, subentrato Kasper Hjulmand

BORUSSIA MONCHENGLADBACH

15 settembre, esonerato Gerardo Seoane

15 settembre, subentrato Eugen Polanski

WOLFSBURG

9 novembre, esonerato Paul Simonis

9 novembre, subentrato (ad interim) Daniel Bauer

AUGSBURG

1 dicembre, esonerato Sandro Wagner

1 dicembre, subentrato (ad interim) Manuel Baum

MAINZ

3 dicembre, esonerato Bo Henriksen

7 dicembre, subentrato Urs Fischer

- - -

LALIGA

OVIEDO

9 ottobre, esonerato Veljko Paunovic

9 ottobre, subentrato Luis Carrion

14 dicembre, esonerato Luis Carrion

16 dicembre, subentrato Guillermo Almada

LEVANTE

30 novembre, esonerato Julian Calero

20 dicembre, subentrato Luis Castro

REAL SOCIEDAD

14 dicembre, esonerato Sergio Francisco

20 dicembre, subentrato Pellegrino Matarazzo

- - -

LIGUE 1

MONACO

9 ottobre, esonerato Adi Hutter

12 ottobre, subentrato Sébastien Pocognoli

NANTES

11 dicembre, dimesso Luis Castro

11 dicembre, subentrato Ahmed Kantari

NIZZA

29 dicembre, esonerato Franck Haise

29 dicembre, subentrato Claude Puel

- - -

PREMIER LEAGUE

NOTTINGHAM FOREST

9 settembre, esonerato Nuno Espirito Santo

9 settembre, subentrato Ange Postecoglou

18 ottobre, esonerato Ange Postecoglou

21 ottobre, subentrato Sean Dyche

WEST HAM

27 settembre, esonerato Graham Potter

27 settembre, subentrato Nuno Espirito Santo

WOLVERHAMPTON

2 novembre, esonerato Vitor Pereira

12 novembre, subentrato Rob Edwards

CHELSEA

1 gennaio, esonerato Enzo Maresca

1 gennaio, subentrato (ad interim Calum McFarlane)

MANCHESTER UNITED

5 gennaio, esonerato Ruben Amorim

5 gennaio, subentrato (ad interim) Darren Fletcher

SERIE A

JUVENTUS

27 ottobre, esonerato Igor Tudor

30 ottobre, subentrato Luciano Spalletti

GENOA

1° novembre, dimissioni Patrick Vieira

6 novembre, subentrato Daniele De Rossi

FIORENTINA

4 novembre, esonero Stefano Pioli

7 novembre, subentrato Paolo Vanoli

ATALANTA

10 novembre, esonero Ivan Juric

12 novembre, subentrato Raffaele Palladino