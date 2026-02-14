Tardini, snodo salvezza. Gazzetta di Parma: "Valenti rientra, Cuesta può scegliere"

La Gazzetta di Parma nel taglio alto si concentra sul Parma atteso dalla sfida contro il Verona, valida per la venticinquesima giornata di Serie A. Al Tardini i crociati inseguono la prima vittoria casalinga del 2026, mentre gli scaligeri si giocano una delle ultime carte per evitare la retrocessione. Una gara pesante in chiave classifica, con Cuesta e Sammarco alle prese con gli ultimi dubbi di formazione da sciogliere solo a ridosso del fischio d’inizio.

In casa gialloblù la squalifica di Troilo obbliga Cuesta a rivedere la difesa. Davanti al confermato Corvi si va verso il ritorno alla linea a quattro con Britschgi a destra, Delprato e Circati centrali e Valeri a sinistra. Ma l’incognita è Valenti, rientrato in gruppo: se l’argentino dovesse partire titolare, possibile conferma del sistema a cinque visto nelle ultime uscite. A centrocampo Keita e Bernabé sono punti fermi, con Nicolussi Caviglia in corsa per completare il terzetto.

Davanti Pellegrino sarà il riferimento centrale. Ai suoi lati, con la difesa a quattro, spazio a due tra Strefezza, Ondrejka e Oristanio; in caso di linea arretrata a cinque, solo uno dei tre agirà a supporto della punta. Molto in gioco per entrambe: Parma per dare slancio alla stagione, Verona per restare agganciato alla corsa salvezza.