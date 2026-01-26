Atalanta spietata. La Gazzetta di Parma apre sui crociati: "Serie positiva interrotta"

La Gazzetta di Parma oggi in edicola in primo piano dedica ampio spazio allo sport e in particolar modo al Parma, battuto nettamente nella sfida valida per la ventiduesima giornata di Serie A. I crociati si sono arresi di fronte all'Atalanta, passata con un largo 4-0 alla New Balance Arena di Bergamo. Due gol per tempo per la Dea, che nella prima frazione ha colpito gli emiliani con De Roon e il rigore di Scamacca per poi allungare nella ripresa grazie a Raspadori e Krstovic.

Si interrompe così una striscia di risultati positivi per il Parma, sconfitto dopo due pareggi consecutivi e una vittoria conquistata nel match salvezza con il Lecce. La formazione di Cuesta ha incrociato un'avversaria troppo forte e spietata, che ha conquistato il quarto successo nelle ultime cinque di campionato. Il Parma in ogni caso resta a una buona distanza dalla zona retrocessione ma chiaramente punterà a ripartire già dal prossimo impegno.

I ducali infatti sono rimasti con 23 punti, mantenendo il +6 dalla Fiorentina. Sulla strada del Parma però c'è la Juventus che, dopo il 3-0 rifilato al Napoli nel big match di giornata, domenica sarà di scena al Tardini. Un confronto molto delicato per i gialloblu, che hanno iniziato il percorso in questo campionato proprio in casa dei bianconeri, passati per 2-0 nel match d'andata.