L'Atalanta c'è ancora per l'Europa: 4-0 al Parma. Palladino: "La vittoria che serviva"

Tutto facile per l'Atalanta a Bergamo: la squadra di Raffaele Palladino si impone 4-0 contro il Parma, rilanciando le proprie quotazioni nella corsa per un posto in Europa. Fra l'altro nello stesso pomeriggio nel quale un'altra rivale che spera di rimanere agganciata al treno europeo, il Bologna, ha perso l'intera posta in palio a Genova.

La Dea si porta in vantaggio grazie a un calcio di rigore concesso per trattenuta di Britschgi ai danni di Zalewski. Scamacca dagli undici metri è implacabile, arrivando a quota 6 in campionato. Altro errore dei ducali: Circati sbaglia in costruzione bassa, De Ketelaere punta Valenti in area, cross radente al centro dove De Roon non perdona, incrociando con il destro e battendo Corvi per la seconda volta. Nella ripresa Krstovic dà freschezza all'attacco di Palladino, serve l'assist del tris per Raspadori e in pieno recupero fa anche poker, punendo forse il modo eccessivo il Parma, i cui sforzi nella ripresa non sono stati ripagati in alcun modo.

Atalanta, Palladino: "La vittoria che serviva"

Così il tecnico dell'Atalanta, Raffaele Palladino, ai microfoni di Sky Sport al termine del match: "Era la vittoria che serviva, soprattutto dopo la sconfitta in Champions che ci ha fatto del male. Mi aspettavo questa risposta della squadra dopo quella batosta, abbiamo azzerato il ko e abbiamo affrontato un Parma agguerrito. Siamo stati bravi a partire bene, con la giusta mentalità e il giusto cinismo davanti. Mi è piaciuta la risposta della squadra, come siamo stati attenti ai dettagli. La sconfitta di Champions si è servita per crescere".

Parma, Cuesta: "Noi al di sotto delle aspettative"

L'allenatore del Parma, Carlos Cuesta, in conferenza ha ammesso: "Oggi è stata una prestazione al di sotto delle aspettative. Noi dobbiamo migliorare partita dopo partita per difendere bene e dall'altra anche essere cinici. Sicuramente quando avevamo un buon momento della partita non siamo riusciti a concretizzare: ho un gruppo che s'impegna tanto e che si riscatterà a partire dalla prossima gara".