Parma, Gilardino perde un pezzo: infortunio alla gamba per Almqvist, salterà l'Inter

Inizierà con una perdita importante nel suo Parma l'avventura di Alberto Gilardino sulla panchina dei Ducali. Infatti, pochi istanti fa il club emiliano ha reso noto l'infortunio di Pontus Almqvist agli sgoccioli della sosta nazionali e della ripresa del campionato. A giudicare dai tempi ravvicinati della prima partita di Serie A contro l'Inter, dunque, l'esterno d'attacco svedese non sarà presente insieme al resto della squadra in trasferta a San Siro nel match di sabato (10 ottobre) e valido per la 6a giornata.

La nota ufficiale

Come riportato attentamente dal Parma, il 27enne ha riportato un infortunio alla gamba sinistra: "Il calciatore Pontus Almqvist è stato sottoposto questo pomeriggio ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del polpaccio della gamba sinistra. Il calciatore inizierà domani l'iter riabilitativo volto alla ripresa dell'attività agonistica".