Parma, partiti i contatti per il rinnovo di Almqvist: è in scadenza a giugno, con opzione

La sosta per le Nazionali, l'ultima prima del mercato di gennaio, è stata occasione per il Parma di allacciare i contatti con i vari procuratori dei propri calciatori che sono in scadenza o che hanno meritato il rinnovo. Si è arrivati velocemente all'accordo con Dominik Drobnic, che ha allungato di un anno il proprio legame coi ducali, si è iniziato a discutere però anche con l'entourage di Adrian Bernabè, uno dei calciatori in scadenza a giugno e di Pontus Almqvist, anche lui in scadenza all'estate prossima ma con il Parma che ha un diritto di opzione per un ulteriore anno.

Per lui in stagione 8 presenze con 1 gol e 1 assist

Lo svedese fin qui non è mai stato titolare stabilmente nella sua avventura nel Ducato, pur avendo iniziato con tanti minuti in campo la sua avventura l'anno passato, con Cuesta al comando. Gilardino invece lo ha avuto pochissimo, avendo l'ex Lecce dovuto smaltire un infortunio nelle ultime settimane. Per lui però anche un gol, anche molto importante, nel 2-1 con cui il Parma ha battuto il Genoa in una delle due vittorie in Serie A della squadra crociata.

Andranno capite le intenzioni del club ducale, che in attacco ha investito tanto portando a Parma El Bilal Tourè, David Romero e Simone Lontani nella scorsa estate, senza dimenticare quanto speso per Frigan solo un anno prima.