Parma-Inter, le formazioni ufficiali: tocca a Pio Esposito con Lautaro, c'è Sucic

L'inter fa visita al Parma in questa 19^ giornata di Serie A, per continuare a tenersi stretta la vetta della classifica. Sono state diramate le formazioni ufficiali del match.

Cristian Chivu, tecnico nerazzurro, sceglie Pio Esposito dal primo minuto per l'attacco, al fianco di Lautaro Martinez. Spazio poi a Sucic in mediana con Calhanoglu e Mkhitaryan, con Luis Henrique e Dimarco sulle due fasce. Dietro tocca a Carlos Augusto al posto di Bastoni, con Akanji e Bisseck davanti a Sommer.

Nel Parma Carlos Cuesta sceglie Delprato e Circati in difesa (e non Valenti) davanti a Corvi, con Oristanio e Ondrejka in attacco a supporto di Pellegrino. Sugli esterni spazio a Britschgi e Valeri, con Bernabé, Keita e Sorensen a centrocampo. Vediamo di seguito le formazioni ufficiali della sfida dello stadio Tardini.

Le formazioni ufficiali di Parma-Inter

PARMA (4-3-2-1): 40 Corvi; 27 Britschgi, 15 Delprato, 39 Circati, 14 Valeri; 10 Bernabé, 16 Keita, 22 Sorensen; 17 Ondrejka, 21 Oristanio; 9 Pellegrino.

A disposizione: 13 Guaita, 66 Rinaldi, 5 Valenti, 8 Estevez, 11 Almqvist, 18 Lovik, 23 Hernani, 24 Ordoñez, 25 Cremaschi, 30 Djuric, 32 Cutrone, 37 Troilo.

Allenatore: Carlos Cuesta.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 25 Akanji, 30 Carlos Augusto; 11 Luis Henrique, 8 Sucic, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 94 Esposito, 10 Lautaro.

A disposizione: 13 J. Martinez, 60 Taho, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 9 Thuram, 14 Bonny, 15 Acerbi, 23 Barella, 41 Kamate, 43 Cocchi, 50 Cinquegrano, 95 Bastoni.

Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: Colombo

Assistenti: Vecchi – Palermo

Quarto ufficiale: Perenzoni

VAR: La Penna

Assistente VAR: Camplone