Parma, Valeri: "Un pari che vale oro. Lazio? Voci che fanno piacere ma non mi distraggono"

Emanuele Valeri, calciatore del Parma, è intervenuto in conferenza stampa per commentare il pareggio odierno contro il Sassuolo. Ecco le sue parole: "Dopo il gol subito siamo andati in difficoltà dal punto di vista del palleggio ma abbiamo creato qualche occasione e siamo riusciti a trovare l'1-1. Nel 2° tempo siamo usciti un po' più fuori, alcune volte non benissimo dal punto di vista del palleggio, ma ci portiamo a casa questo punto".

La continuità sembrava una chimera. Diventa importante prima dell'Inter...

"Si gioca fra 4 giorni e pensiamo subito all'Inter. È importante dare continuità e per noi va bene fare punti ".

Da quarto fai più fatica che da quinto?

"Io cerco di spingere il più possibile ma ci sono alcuni momenti della gara in cui non puoi spingere per forza di cose, c'è più da coprire. Riesco a farlo, ovvio che da quinto mi riesco ad esprimere meglio ma da quarto mi adatto bene, ho vinto anche il campionato con la Cremonese".

Da quarto riesci a esprimerti meglio quest'anno...

"Sbagliando si impara, dagli errori ho imparato. Sicuramente non mi limita nella spinta però è ovvio che hai più responsabilità e devi adattarti in modo diverso".

Oggi sei stato quello che hai fatto più cross, questa tua costante si è mantenuta anche oggi...

"Queste partite sono molto difficili perché il Sassuolo è una squadra fisica e che riparte veloce e c'è da stare attenti. Le mie caratteristiche sono quelli, bene o male riesco ad arrivare sul fondo per fare dei cross, poi a volte riesco a metterli più puliti altre volte no ma mi adatto bene".

Si parla di te e dell'interesse della Lazio che è anche la tua fede: ti distraggono queste voci?

"Io penso al Parma per ora, sono qui e penso a dare il 100%. Normale che facciano piacere, è la mia fede, ma non mi lascio distrarre perché sono solo voci".

Il Parma è riuscito a pareggiare solo due volte quando è passato in svantaggio...

"Questo dato è da analizzare e da lavorarci in allenamento perché evidentemente passando in svantaggio andiamo in difficoltà. Oggi siamo riusciti a pareggiare e a trovare un punto che è come oro in questo momento".