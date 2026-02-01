Inter, cresce la fiducia per l'arrivo di Diaby: Chivu vuole un rinforzo in attacco. La situazione

Fino alla serata di ieri sembrava tutto finito. L’ipotesi Inter per Moussa Diaby era ormai tramontata con l’Al-Ittihad che aveva rifiutato l’offerta nerazzurra da 35 milioni di euro per il prestito con diritto di riscatto. Il club arabo poi era anche disposto ad aprire ad un obbligo di riscatto senza però scendere sotto i 28 milioni di euro per il tutto.

Nella giornata di oggi c’è stata una nuova apertura con il club di viale della Liberazione che avrebbe tentato un nuovo affondo cercando di arrivare alla chiusura a tutti i costi. Secondo quanto riporta Sky Sport, ci sarebbe fiducia per quanto riguarda quest'ultimo tentativo con al speranza che si possa arrivare alla tanato attesa fumata bianca che porrebbe fine a quella che sembra una telenovela a puntate con tanti ribaltamenti di fronte.

Cristian Chivu aspetta quindi un nuovo rinforzo per il reparto offensivo che conosce la massima serie italiana e soprattutto è decisivo nell’ultimo quarto di campo raggiungendo spesso la doppia cifra sia per quanto riguarda i gol sia per ciò che concerne gli assist.