Petrucci: "Malagò commissario della FIGC cosa più logica. Se c'è un vincitore, è Mancini"

Gianni Petrucci, presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, è intervenuto dal CONI ai microfoni dei media presenti, tra cui TMW, parlando così dell'ipotesi che Giovanni Malagò diventi commissario della FIGC: "Non so se c'è un accordo, ho detto che avremo toccato il fondo. È un momento triste, nel fondo ci dovrebbero andare i pareri perché nello sport non si vince con i pareri, ma con il fair play, con l'educazione e con l'etica. Oggi se c'è un vincitore è Mancini, complimenti a lui".

Questa situazione salva un po' la cosa?

"Se si farà sono contentissimo, è buonsenso, non ci sono né vincitori, né vinti".

A vincere è l'autonomia dello sport?

"Sapete come la penso sul tema, questa non è autonomia, si sono messi d'accordo. Non c'entra niente".

Non è un controsenso fare Malagò commissario?

"È la cosa più logica che si potesse fare ora, è facile parlare dall'esterno".