Pisa, Gilardino: "Abbiamo fatto una buona gara. Ringrazio tutto il mondo Genoa"

Pisa, Gilardino: "Abbiamo fatto una buona gara. Ringrazio tutto il mondo Genoa"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Piras
Oggi alle 18:15Serie A
Andrea Piras

Al termine del match contro il Genoa, il tecnico del Pisa Alberto Gilardino ha parlato in conferenza stampa: "Per quanto riguarda la partita, abbiamo fatto una buona gara - riporta Buoncalcioatutti.it -. Siamo stati equilibrati: venire qui contro questa squadra e in questo stadio non ti rende semplice recuperare una partita, sono stati bravi ad andare a recuperare la gara. Potevamo e dovevamo fare meglio. Però la squadra ha lottato e tenuto il campo, quindi ci sono anche cose positive. Il gol subito è evitabile, queste situazioni sono migliorabili. Dobbiamo continuare a lavorare. Questo diventa determinante per il nostro percorso di crescita e mantenere la fiamma accesa del nostro percorso in Serie A. Le scelte? Ne ho fatte anche guardando gli allenamenti e pensando alla partita in casa che abbiamo tra tre giorni. Alcune situazioni mi hanno condizionato nei cambi, spero che gli infortunati possano recuperare presto".

Primo gol su palla inattiva.
"Questa è una crescita, credo sia normale anche per una squadra neopromossa. Ci sono tanti giocatori alle prime volte in questa categoria. C’è qualche difetto che ci portiamo dietro, ma voglio pensare più ai pregi che ha questa squadra. Sarà compito mio limare queste situazioni. Abbiamo a disposizione sessanta punti, dovremo essere bravi ad andare a prenderceli ovunque. Ci teniamo il Genoa a tre punti. Loro andranno a Milano, sono situazioni che andranno in divenire e noi dobbiamo pensare e ragionare in ogni singola partita".

L’accoglienza della tifoseria genoana?
"Ringrazio tutto il mondo Genoa e il popolo genoano per l’accoglienza. Nutro grande affetto nei confronti di questa gente, credo sia ricambiato e oggi si è visto. Sia per quello che è stato sia per quello che mi porterà dentro per tutta la carriera. Siamo stati felici di rivedere i tifosi pisani, ne avevamo bisogno. Come accolgo il pareggio? Il pareggio è positivo, andare sotto contro questa squadra e in questo stadio non è semplice. Siamo stati bravi nel secondo tempo, nonostante ci fossimo abbassati un po’ nella parte iniziale. Poi a metà ripresa ci sono state situazioni dove potevamo fare meglio".

