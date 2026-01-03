Pisa, Gilardino: "Il Genoa mi ha dato tantissimo. De Rossi? Un amico calcistico"

Alberto Gilardino torna a Marassi da avversario per la prima volta dopo l'esperienza sulla panchina del Genoa. L'allenatore del Pisa si presenta ai microfoni di Dazn prima del calcio d'inizio, accolto dagli applausi dei tifosi rossoblù. Il tecnico analizza le emozioni del ritorno a casa e traccia la strada per affrontare uno scontro diretto delicato. Le parole chiave sono lucidità, equilibrio e coraggio per superare le insidie di una partita che mette in palio punti pesanti per la classifica.

Per la prima volta da avversario torna a Marassi. Ieri in conferenza stampa ha detto che bisogna rimanere lucidi. L'accoglienza calorosa dei tifosi se l'aspettava e che emozioni le ha riportato questo ritorno?

"È sempre bello tornare qua perché il Genoa e i genoani hanno dato tantissimo in quell'esperienza e credo di aver ricambiato con il lavoro, con l'impegno e con i risultati con quel gruppo di squadra. Oggi sarà una partita importante per noi perché arriviamo comunque da un percorso di crescita che abbiamo fatto in questi mesi. Sappiamo la difficoltà della gara, sappiamo le insidie che ci può comportare questo tipo di partita ma anche il nostro DNA e la nostra forza per poterlo mettere in campo."

Ha parlato di una squadra che deve essere lucida. Come si ritrova e si mantiene la lucidità nei 90 minuti in partite come queste?

"Lucidità, equilibrio, ordine tra i reparti. Bisogna essere molto bravi sulle seconde palle e avere coraggio e quell'incoscienza, quella follia che ci può permettere di superare gli ostacoli."

Che effetto le fa vedere Daniele De Rossi sulla panchina del Genoa, visto che l'ultima volta che l'ha affrontato il pareggio che avete guadagnato quando allenava la Roma gli è costato l'esonero? Che effetto le fa ritrovarlo da avversario in queste vesti?

"Daniele è un amico calcistico perché ci conosciamo da tantissimo tempo e quindi gli faccio un grande in bocca al lupo per il suo percorso qua nel Genoa. Speriamo che sia una bella partita, una bella sfida."