Gilardino: "Partita di oggi fotografia degli ultimi 5 mesi. Pisa simile al mio vecchio Genoa"

Mister Alberto Gilardino è intervenuto a Sky Sport dopo il pareggio ottenuto sul campo del Genoa. Queste le dichiarazioni del tecnico del Genoa: "La partita di oggi è la fotografia di questi ultimi 5 mesi. Abbiamo dato dimostrazione che siamo venuti a giocarcela, siamo andati sotto contro una squadra dotata di ottime invididualità ma l'abbiamo ripresa. Bisognare dare meriti anche al Genoa per quello che ha fatto in campo".

Sul suo passato al Genoa e la bella accoglienza dei tifosi: "Nutro grande affetto per il popolo genoano, per quello che abbiamo vissuto insieme. Ho vissuto l'esperienza da allenatore con grande sacrificio e dedizione, grazie anche a un gruppo di ragazzi che mi hanno seguito. Ci sono delle similitudini tra quel Genoa e questo Pisa, anche qui c'è voglia di mettersi in discussione e per un allenatore è fondamentale. Sappiamo quali sono le difficoltà di questo campionato e in che posizione ci troviamo, ma abbiamo un certo tipo di mentalità. Dobbiamo pensare positivo e mantenere l'entusiasmo alto, è la cosa principale".

Sull'importanza di Aebischer: "Aebischer mi dà equilibrio e giocate, è molto bravo a giocare davanti alla difesa ma anche a ritagliarsi spazio quando vede campo. I tre giocatori di metà campo hanno dei compiti specifici, poi però lascio loro anche libertà nelle rotazioni. Per noi Aebischer è veramente importante".