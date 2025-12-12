Pisa, Moreo: "Siamo una squadra forte, in A possiamo starci tranquillamente"

Il centravanti del Pisa Stefano Moreo, a DAZN, ha presentato la gara contro il Lecce che rappresenta un crocevia fondamentale per la stagione dei nerazzurri: "Faremo tutto il possibile per portare a casa i tre punti, ci manca soltanto concretezza in zona offensiva ma sono convinto che abbiamo una rosa forte e che ha tutte le carte in regola stare tranquillamente in questa categoria. Oggi occorre coraggio, la classifica inizia a essere importante e non possiamo permetterci passi falsi". Ecco le formazioni ufficiali:

LECCE (4-3-3): Falcone; Ndaba, Gaspar, Gabriel, Veiga; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Camarda, Sottil. All. Di Francesco.

PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Vural, Leris; Moreo, Meister