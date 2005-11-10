Roma, D'Amico sfoglia la margherita per l'attacco. Da Endrick a Cambiaghi: il punto

Un esterno d'attacco di piede destro. Questa era una delle priorità della Roma già in estate e questa resta una delle priorità della Roma anche con l'imminente mercato invernale. Il ds dei giallorossi Tony D'Amico è da tempo a caccia di un calciatore tanto agognato da Gian Piero Gasperini che possa completare il tridente. Il sogno resta sempre Endrick del Real Madrid, protagonista all'Olimpico in Champions League e su cui vi è anche l'interesse del Milan. Per strapparlo ai blancos, tuttavia, c'è da vincere la ferma opposizione di Mourinho, il quale non vorrebbe privarsene nonostante finora lo abbia impiegato con il contagocce. Nelle ultime ore sta prendendo quota anche il nome di Cambiaghi, in luce con la maglia del Bologna e dell'Italia (QUI la news).

Suggestione Lookman, piace anche Kvernadze

In generale però, la lista della Roma è particolarmente lunga e D'Amico non chiude nessuna porta, volendosi far trovare pronto per regalare a Gasp le ultime pedine che servono per rendere la squadra una contendente per lo Scudetto a tutti gli effetti. Tra le suggestioni più apprezzate c'è anche quella di un ricongiungimento tra il tecnico e Lookman, portato a Bergamo proprio da D'Amico che adesso potrebbe ricomprarlo. Mai tramontata l'ipotesi relativa a Kvernadze, il quale è stato tuttavia recentemente blindato da Castagnini, che ai nistri microfoni ha assicurato che a gennaio nessuno si muoverà.

Occhi anche in Brasile

Occhio infine a una doppia pista che porta in Brasile. L’ultimo nome che è entrato nell’agenda è Keny Arroyo, esterno offensivo ecuadoriano, classe 2006, attualmente in forza al Cruzeiro, che nel 2025 lo ha acquistato dal Besiktas. Ha un contratto fino al 31 dicembre 2029, una clausola rescissoria altissima ma con un’offerta da 45 milioni potrebbe anche partire. Un altro profilo che piace e non poco è l’ex Atletico Madrid Samuel Lino, che gioca nel Flamengo. Anche questa un’operazione molto costosa. La Roma stava pensando ad un’offerta da 25 milioni di euro ma il club brasiliano su queste basi non intende trattare.