Milan, occhi su un talento del QPR: piace il 17enne Leon Scarlett, c'è anche l'Eintracht

Il Milan guarda ancora al futuro e inserisce Leon Scarlett tra i giovani profili da monitorare. Secondo quanto riportato da Sky Sports News, i rossoneri avrebbero infatti manifestato interesse per il 17enne esterno offensivo del Queens Park Rangers, sul quale ha messo gli occhi pure l'Eintracht Francoforte. Il talento gallese, che può giocare su entrambe le corsie offensive, ha vissuto un'importante crescita negli ultimi mesi, riuscendo a ritagliarsi spazio nella prima squadra del QPR.

È già in prima squadra e nell'U21 del Galles

Scarlett ha collezionato cinque presenze in Championship in questa stagione, attirando l'attenzione di diversi osservatori grazie alle proprie qualità tecniche e alla capacità di agire su entrambe le fasce. Il suo percorso è particolarmente interessante: nell'aprile 2025 ha lasciato il settore giovanile dell'Arsenal per trasferirsi al QPR, dove ha proseguito il proprio sviluppo fino a conquistare un'opportunità tra i professionisti. Nonostante la giovane età, è già entrato nel giro della nazionale Under 21 del Galles.

L'Eintracht Francoforte sfida il Milan per Scarlett

Per il Milan si tratta dunque di un profilo da seguire in prospettiva, in linea con l'attenzione riservata ai talenti emergenti del panorama internazionale. L'Eintracht Francoforte rappresenta un'altra concorrente nell'osservazione del giocatore, ma al momento non risultano passi concreti da parte dei due club.