Malagò: “Se ci avessero detto che il girone sarebbe andato così… In Italia 60 milioni di ct”

“Il giudizio è molto, molto sufficiente, anche buono. Se ci avessero detto, vedendo il girone, che sarebbe andata così…”. Giovanni Malagò, commissario straordinario della FIGC, commenta così la fase a gironi di Nations League, che ha visto l’Italia chiudere al terzo posto dopo il ko in Belgio: “La Turchia è una squadra che ha fatto il Mondiale e che ha ottime prospettive. Le altre due erano la Francia, considerata la più forte, e il Belgio, che per anni è stato sul podio del ranking FIFA ed è stato l’unico a fare gol alla Spagna ai Mondiali. Sembravamo agnelli sacrificali, invece rimaniamo in Nations League: c’è tanto da fare, ma il percorso è partito bene”.

Malagò ha poi risposto a una domanda sulla necessità di equilibrio: “Dipende da cosa intende. Nulla è più vero, e ne ho avuto la conferma, del fatto che siamo sessanta milioni di allenatori. Ognuno dice la sua e ognuno si sente, anche in modo divertente, legittimato a esprimere un’opinione. Tanti parlano del calcio all’italiana, dell’importanza di saper difendere.

Abbiamo una scuola che ha fatto la storia del calcio, con un sano contropiede. Ma in realtà è tutto superato, il calcio internazionale è andato oltre: forse l’equilibrio è proprio questo, non essere ancorati a vecchi schemi del passato, che dal mio punto di vista non ti portano lontano. Quando sai che gli altri sono sulla carta più bravi devi inventarti qualcosa di più a livello tattico. Non abbiamo nulla da farci insegnare”.