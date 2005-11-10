Napoli, bilancio record: 384,3 milioni di fatturato, +95 sull'anno prima. Positivo di 2 milioniTMW
Andrea Losapio
Il Napoli ha pubblicato il bilancio 2025-26. La società di Aurelio De Laurentiis ha chiuso un anno record da 384,3 milioni di euro. Molto dipende dal ritorno in Europa, perché ci sono 95 milioni di euro di differenza che derivano principalmente dalla Champions e dagli abbonamenti (più 6 milioni) oltre alle sponsorizzazioni (+4) e i ricavi diversi (+20).
Mercato sostanzialmente invariato (in entrata)
Ad alzare e non di poco il conto economico sono le cessioni dei calciatori, che rimangono praticamente uguali anno su anno: 102 milioni nel 2025-26, 102 milioni nel 2024-25. Invece esplodono i costi del personale, perché il delta è di 30 milioni di euro per stipendi e altro - totale 172 milioni contro 142 - ma anche i soldi immessi sul mercato, perché gli ammortamenti sono 132 rispetto ai 115 precedenti. Poi ci sono gli oneri diversi di gestione a +11: insomma, il Napoli è passato da 315,5 milioni a 373,3 di spese.
La serie storica
I dati
2004-05: -7 milioni
2005-06: -9 milioni
2006-07: 1,4 milioni
2007-08: 11,9 milioni
2008-09: 10,9 milioni
2009-10: 343 mila euro
2010-11: 4,2 milioni
2011-12: 14,7 milioni
2012-13: 8 milioni
2013-14: 20,2 milioni
2014-15: -13 milioni
2015-16: -3 milioni
2016-17: 66 milioni
2017-18: -6 milioni
2018-19: 29 milioni
2019-20: -19 milioni
2020-21: -59 milioni
2021-22: -52 milioni
2022-23: 79,7 milioni
2023-24: 63 milioni
2024-25: -21,4 milioni
2025-26: +2,2 milioni