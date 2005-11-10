Il Napoli ha pubblicato il bilancio 2025-26. La società di Aurelio De Laurentiis ha chiuso un anno record da 384,3 milioni di euro. Molto dipende dal ritorno in Europa, perché ci sono 95 milioni di euro di differenza che derivano principalmente dalla Champions e dagli abbonamenti (più 6 milioni) oltre alle sponsorizzazioni (+4) e i ricavi diversi (+20).

Mercato sostanzialmente invariato (in entrata)

Ad alzare e non di poco il conto economico sono le cessioni dei calciatori, che rimangono praticamente uguali anno su anno: 102 milioni nel 2025-26, 102 milioni nel 2024-25. Invece esplodono i costi del personale, perché il delta è di 30 milioni di euro per stipendi e altro - totale 172 milioni contro 142 - ma anche i soldi immessi sul mercato, perché gli ammortamenti sono 132 rispetto ai 115 precedenti. Poi ci sono gli oneri diversi di gestione a +11: insomma, il Napoli è passato da 315,5 milioni a 373,3 di spese.

La serie storica

I dati

2004-05: -7 milioni

2005-06: -9 milioni

2006-07: 1,4 milioni

2007-08: 11,9 milioni

2008-09: 10,9 milioni

2009-10: 343 mila euro

2010-11: 4,2 milioni

2011-12: 14,7 milioni

2012-13: 8 milioni

2013-14: 20,2 milioni

2014-15: -13 milioni

2015-16: -3 milioni

2016-17: 66 milioni

2017-18: -6 milioni

2018-19: 29 milioni

2019-20: -19 milioni

2020-21: -59 milioni

2021-22: -52 milioni

2022-23: 79,7 milioni

2023-24: 63 milioni

2024-25: -21,4 milioni

2025-26: +2,2 milioni